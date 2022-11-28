Konyaspor'da, hazırlıklar devam ediyor

Konyaspor, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman koşu çalışmasıyla başladı. İdman, ısınma hareketleri ile devam etti. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 pas çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yeşil-beyazlılar antrenmanın ardından yarın Bosna-Hersek takımlarından FC Zeljeznicar ile Türkiye saati ile 20.00'da oynayacağı dostluk karşılaşması için özel uçakla Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.