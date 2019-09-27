İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor'da Jevtovic sevinci

Konyaspor’da sakatlığı bulunan Marko Jevtovic, takımla birlikte çalışmalara başlayarak teknik ekibin yüzünü güldürdü.

Konyaspor'da sakatlığı bulunan Marko Jevtovic, takımla birlikte çalışmalara başlayarak teknik ekibin yüzünü güldürdü.


Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında konuk edeceği İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlılarda Göztepe maçında sakatlanarak 62. dakikada oyundan çıkan Sırp futbolcu Jevtovic, takımla birlikte çalışmalara başladı.


Dün Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan, 7'ye 4 topla oyunun ardından çift kale maç ile tamamlanan antrenmanın tamamında yer alan Jevtovic'in dönüşü takım arkadaşlarınca sevinçle karşılandı.


Yarın yapılacak son idman sonrası Jevtovic'in sağlık durumuna göre pazar günü oynanacak İ.M. Kayserispor maçında forma giyip giyemeyeceği belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.