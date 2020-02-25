İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

Konyaspor, ligin 24.

haftasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor.


Süper Lig'in 24.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek idmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavisine devam edilen Faruku Miya katılmazken, Marin Anicic takımdan ayrı çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 7'ye 3 topla oyun ile devam etti.


Antrenman dönüşümlü olarak iki grupta yapılan taktik çalışma ve şut çalışması ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.