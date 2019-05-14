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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Atiker Konyaspor deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında 17 Mayıs Cuma günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Atiker Konyaspor, bir günlük aradan sonra yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.


Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana takımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Serkan Kırıntılı, Marko Jevtovic, Petar Filipovic ve Fallou Diagne katılmadı.


Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda minyatür kalelerde oynanan oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

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