İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor'da, Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular taktik çalışma gerçekleştirdi. İdman, rondo oyun ile sona erdi.


Yarın yapacağı antrenman ile Konya'daki çalışmalarını tamamlayacak olan yeşil-beyazlı ekip, antrenman sonrası kara yolu ile Kayseri'ye hareket edecek.

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