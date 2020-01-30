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Konyaspor'da, Opanasenko ile yollar ayrıldı

Konyaspor, Opanasenko’nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Konyaspor, Opanasenko'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.


Konyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Yevhen Opanasenko'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi.


2018-2019 sezonu başında Ukrayna'nın Zorya takımından transfer edilen Ukraynalı oyuncunun ismi sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmemiş ancak takımla antrenmanlara çıkmış ve hazırlık maçlarında da oynamıştı. Hem sağ bek hem de sol bekte forma giyebilen oyuncu performansıyla beklentilerin altında kalarak geçen sezon 9 lig, 2 kupa maçına çıkmıştı.

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