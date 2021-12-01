İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor'da, Vanspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4.

Tur maçında yarın Vanspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra futbolcular, 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmanın ardından oynanan oyun ile tamamlandı.


Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Emre Kargın düdük çalacak.

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