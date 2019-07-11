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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor, 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına Bolu kampında yapılan antrenmanlarla sürdürdü.


Bolu'da devam eden birinci etap kampı ile yeni sezon hazırlıklarına devam eden Konyaspor, sabah salon ve saha olmak üzere iki bölümden oluşan bir çalışma gerçekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü iki grup halinde CORE ısınma ve kuvvet çalışması şeklinde geçti. Oyuncular saha çalışmasına çabukluk hareketleri ve 5'e 3 ile başladı. Kaleciler Serkan Kırıntılı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay ve Ahmet Çolak'ın Kaleci Antrenörü Murat Öztürk yönetiminde çalıştığı antrenman 4'erli 4 takımın dönüşümlü olarak oynadığı maçlar ile sona erdi.

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