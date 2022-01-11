İhlas Haber Ajansı

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Konyaspor'dan Ahmet Çalık açıklaması

Konyaspor’da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık’ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeşil-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Çalık'ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeşil-beyazlı kulüpten açıklama yapıldı.


Konyaspor Kulübü, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” denildi.

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