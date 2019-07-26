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Konyaspor'dan golsüz prova

Yeni sezon hazırlıkları için Hollanda’da bulunan Konyaspor, hazırlık maçında Yunan ekibi Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıkları için Hollanda'da bulunan Konyaspor, hazırlık maçında Yunan ekibi Asteras Tripolis ile 0-0 berabere kaldı.


Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Yunanistan Süper Lig takımlarından Asteras Tripolis ile karşı karşıya geldi. Apeldoorn'da dün TSİ 20.00'de oynanan maça Konyaspor, Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Kadir Kaan Özdemir, Alper Uludağ, Ali Çamdalı, Marko Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Mücahit Can Akçay, Erdon Daci, Riad Bajic 11'i ile çıktı.


Karşılıklı ataklarla geçen ilk 45 dakikada her iki takım da gol atamayınca devre golsüz sona erdi. İki takımında çok sayıda oyuncu değişikliğine gittiği mücadelenin ikinci devresinde tarafların çabaları sonucu değiştirmeye yetmedi ve mücadele 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

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