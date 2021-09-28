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Konyaspor'dan kadın taraftarlara bilet indirimi

Konyaspor, Süper Lig’in 8.

Konyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmanın biletlerinde kadın taraftarlara özel yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.


Konyaspor'un, Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 29 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 itibariyle satışa sunulacak. Bu karşılaşma biletlerinde kadın taraftarlara özel yüzde 50 indirim uygulanacak. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada indirimin sadece gişeden ve kadın taraftarın kendisinin alması koşulu ile uygulanacağı, internetten ve mobil uygulamadan indirimin söz konusu olmayacağı bildirildi.


Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:



VIP (A-C Blok): 300 TL


Batı Alt (D Blok): 180 TL


Batı Alt (C-E Blok): 160 TL


Batı Alt (B-F Blok): 150 TL


Batı Alt (A-G Blok): 130 TL


Batı Üst (B-C Blok): 140 TL


Batı Üst (A-D Blok): 120 TL


Doğu Alt (D Blok): 110 TL


Doğu Alt (C-E Blok): 100 TL


Doğu Alt (B-F Blok): 90 TL


Doğu Alt (A-G Blok): 75 TL


Doğu Üst (E Blok): 100 TL


Doğu Üst (B-F Blok): 90 TL


Doğu Üst (A-G Blok): 75 TL


Kale Arkaları Güney: 30 TL


Kale Arkaları Kuzey: 30 TL

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