İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Konyaspor'dan TFF'ye teşekkür

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 2021-2022 sezonuna ‘Ahmet Çalık Sezonu’ isminin verildiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) teşekkür etti.

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna ‘Ahmet Çalık Sezonu' isminin verildiğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) teşekkür etti.


Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonuna ‘Ahmet Çalık Sezonu' ismini veren TFF'ye sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar neticesinde, 2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu olmuştur. 8'i A Milli olmak üzere 76 kez ay-yıldızlı formamızı giyen merhum futbolcumuz Ahmet Çalık'ı unutmayan TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.