Konyasporlu Ali Çamdalı üçüncü kez ameliyat oldu

Dün akşam yapılan antrenmanda takım arkadaşı ile girdiği mücadelede burnuna darbe alan takım kaptanı Ali Çamdalı çalışmayı yarıda bıraktı. Burnunda açılma ve kırık tespit edilen deneyimli futbolcu, Medicana Konya Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Öztürk tarafından ameliyat edildi. Kulüp doktoru Abdülaziz Türksoylu, bu sabah taburcu edilen oyuncunun 1 hafta sonra maske ile takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü açıkladı.

Ali Çamdalı, 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'a karşı 1-0 kazanılan maçta Salih Dursun'un kafa darbesiyle burnu kırılarak ameliyat edilmiş, 2016-2017 sezonunda ise Konyaspor'un Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynadığı ve 4-0 mağlup olduğu UEFA Avrupa Ligi maçında aldığı darbe sonucu yine burnu kırılmış ve ameliyat olmuştu.