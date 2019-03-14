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Konyasporlu Diagne ve kaleci Mücahit ameliyat oldu

Atiker Konyasporlu oyuncu Fallou Diagne ve kaleci Mücahit Atalay’ın menisküs ameliyatı olduğu bildirildi.

Atiker Konyasporlu oyuncu Fallou Diagne ve kaleci Mücahit Atalay'ın menisküs ameliyatı olduğu bildirildi.


Yeşil-beyazlı kulüpten Diagne ve Mücahit Atalay'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi verilerek, “Oyuncularımız Mücahit Atalay ve Fallou Diagne, 14 Mart Perşembe günü menisküs ameliyatı oldular. Her ikisinin operasyonu başarılı geçmiş olup milli ara ile birlikte takıma dönüşlerini bekliyoruz” denildi.

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