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Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı

Konyaspor Asbaşkanı Ali Kemal Işıkçeviren, deplasmanda berabere kaldıkları Medipol Başakşehir maçı sonrası eski teknik direktörleri Aykut Kocaman ile ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.


Twitter hesabından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a yönelik paylaşımda bulunan Konyaspor Asbaşkanı Işıkçeviren, “Aykut hoca evet bu kadim şehrin takımı Konyaspor'a hizmet etti. Başarı da kazandırdı ama her zaman misli misli karşılığını aldı. İki kez bu takımı bırakıp gittiğini, haftalarca puan kaybettiğini parasal kayıplarımızı dile getirmedik. Aykutizimciler 2 damla gözyaşı” ifadelerini kullandı.


Paylaşımlarını sürdüren Işıkçeviren, Süper Ligin son şampiyonu Medipol Başakşehir'in alt sıralarda yer almasına vurgu yaparak, “Kocaman Aykut yaaaa... Hayaller Renge Rover gerçekler Game Over, efendi Aykut” şeklinde tweet attı.


Asbaşkan Ali Kemal Işıkçeviren, daha önce yine sosyal medyada taraftarla yaşadığı diyaloglar ve yaptığı açıklamalarla da tepki toplamıştı.

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