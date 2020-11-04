İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Konya’nın Derbent ilçesinde Aladağ’a mevsimin ilk karı yağdı.

Konya'nın Derbent ilçesinde Aladağ'a mevsimin ilk karı yağdı.


Konya'da son günlerde havaların soğumasıyla beraber mevsimin ilk karı da yüksek kesimlere düşmeye başladı. Derbent ilçesindeki kış turizmi merkezi Aladağ kasım ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Aladağ'a yağan kar fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "İlk kar yağdı. Allah bereketini artırsın" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.