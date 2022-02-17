Konya'ya piyasaya sahte para sürmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Konya'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı iddia edilen 2 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerinin yakalandığı evde 47 adet sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya'da başka bir şehirden sahte para getirileceği üzerine harekete geçti. Sahte parayı getirecek olan şahsın, bir otomobille Konya'ya giriş yaptığını belirleyen polis ekipleri, şüphelinin içinde olduğu otomobili Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından takibe aldı. Yapılan çalışma neticesinde aracın kent merkezinde bir ikamete gitmesi üzerine polis ekipleri tarafından şüphelinin girdiği eve baskın düzenledi. Yapılan baskında evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından evde ve araçta detaylı arama yapılması sonucu, şahısların piyasaya sürmeye hazırlandığı 47 adet 100 liralık banknot ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.