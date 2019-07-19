İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Konya'ya şehit ateşi düştü

Pençe 2 Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal’ın acı haberi Konya’nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi.

Pençe 2 Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın acı haberi Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.


Piyade Uzman Çavuş Mustafa Ünal'ın şehit olmasının ardından yetkililer, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına gitti. Yetkililer, şehit haberini ailesine verdi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılırken evin önünde bir ambulans da hazır olarak bekletildi. Dışarıda kurulan çadırda şehit ailesi taziyeleri kabul etmeye başladı. Şehit Önal'ın 24 yaşında ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin cenazesinin Cumartesi günü Kaşören Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.