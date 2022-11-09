KOP bölgesi için istihdam odaklı nostaljik buharlı tren turizmi çalıştayı düzenlenecek

Genç istihdamını odaklayan projede bir taraftan bölgedeki turizme dayalı konaklama gün sayısının artırılması planlanırken, diğer taraftan yine bölgenin turizm altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yerli yabancı turistlere yeni alternatif

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesini Türkiye'nin en kıymetli turizm alanlarından birine dönüştürmeyi amaçladığı ‘KOP Bölgesi Buharlı Tren Turizmi Projesi' için yol haritası niteliği taşıyacak önemli bir çalıştay düzenliyor. Demiryolu ve karayolu altyapısını kullanarak KOP Bölgesinin turizm potansiyelinin birbirine entegrasyonu ve yeni turizm alanlarının ortaya çıkarılması sağlanacak projede, Kamu-üniversite ve turizm sektörü paydaşları bir araya gelerek, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği demiryolu turizmini nostaljik buharlı trenlerle gerçekleştirmesi adına önemli kararlar alacak.

Sonuç bildirgesi okunacak

Meram Belediyesine ait Tantavi Kültür Sanat Merkezinde 11 Kasım 2022 Cuma günü yapılacak çalıştay iki bölümden oluşacak. Öğleden önce yapılacak çalıştay oturumuna Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzmanları, Konya Teknik Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri, TCDD Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık A.Ş. uzmanlarının yanı sıra Sanayi ve Sivil Toplum Kuruluşları, turizm alanında faaliyet yürüten acente ve işletmelerin temsilcileri katılacak. Öğrencilere ve halka açık gerçekleştirilecek öğleden sonraki değerlendirme oturumunda ise protokol konuşmalarının ardından çalıştayda ele alınan konuları içeren sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşılacak.