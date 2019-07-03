KOP Bölgesinin fideleri Meram'da yetişecek

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi KOP İdaresinden aldığı destekle, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği ortaklığında hayata geçirilen Sebze Fidesi Üretim Tesisinde tohumdan fide üretimine başladı.

Türkiye'de örtü altı tarım uygulamalarının parlayan yıldızı olan ve 873 bin dekarlık bir alanda seracılık faaliyetlerinin yürütüldüğü Konya'da, bölge üreticilerinin hastalıktan arındırılmış, sağlıklı ve ucuz sebze fidelerine ulaşabilmesi amacıyla desteklenen ‘KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite Projesi'nin deneme üretimleri Meram'da başarıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında desteklediği, Meram Belediyesi, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliği ortaklığında hayata geçirilen proje yaklaşık 2 milyon TL'ye mal oldu. Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Fevzi Tosun, KOP İdaresi Tarımsal Kırsal Kalkınma Koordinatörü Ümit Yorgancılar, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez ve Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker'in katıldığı deneme üretimleri sonrasında bölgenin fide açığını kapatacak 10 milyon adet fide üretilecek.

"Şu anda çok hayırlı ve bereketli bir işin içindeyiz"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Şu anda çok hayırlı ve bereketli bir işin içindeyiz” diyerek, 4 ayda tamamlanan ‘KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite Projesi' tesisinde bugün deneme üretimine geçildiğini ve siparişlerin arka arkaya gelmeye başladığını söyledi. Yaklaşık 10 gün içerisinde tam randımanlı olarak fide üretimine başlayacak olan tesisin Konya için son derece önemli olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Konya'ya yaklaşık olarak yıllık ortalamada 100 milyon adet fide giriyor bu rakamın 60 milyon adedi hibrit tohumlardan üretilen fideler. Kurduğumuz bu tesis sayesinde Konya'nın fide ihtiyacının 10 milyon adedini buradan karşılamış olacağız. Bunun çok büyük avantajlarını yaşayacağız, her şeyden önce Konya'ya giren fidelerin büyük bir bölümü Antalya gibi sahil kesimlerimizden oluyor. Bir taraftan Konyalı üreticilerimizin parası yine Konya'da kalacak bir taraftan da ari bir üretim gerçekleştirilmiş olacak ve dışarıdan hastalık gelme riski en aza indirilmiş olacak. Konya'da bir başka örneği olmayan bu ilk tesisin kurulmasında desteklerini esirgemeyen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza bu projeye inandıkları ve destek verdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Meram özelinde başlayan bu proje ile tüm Konya'ya hatta tüm KOP Bölgesine hizmet etme imkanına kavuşacağız” dedi.

Meram Kaymakamı Resul Çelik de çiftçilerin ihtiyaçlarını yerinde, en kaliteli ve ekonomik bir şekilde karşılamak adına çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, “Bu amaçlarla Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün hazırladığı ‘KOP ile Doğru Fide Verimde Kalite Projesi' destek almaya hak kazandı. Proje ortağı ve yer temini konusunda yardımlarını esirgemeyen Meram Belediyemiz ve Ziraat Odası Başkanlarımız ile birlikte bu projeyi yürüttük ve bu noktaya getirdik. Bu vesile ile projeyi hazırlayan, destek veren, proje ortağı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza çok teşekkürlerimi sunuyorum. El birliği ile çiftçilerimizin yanındayız, ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamak üzere gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi fide ihtiyacı mevcut"

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ise, başta Konya olmak üzere Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan tüm KOP Bölgesi illerinin sebze ve çiçek gibi fide ihtiyacını karşılayarak yerel potansiyeli harekete geçirmeyi, kaynakların yerinde ve etkin kullanılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, “Proje başta bölge tarımına katkı sağladığı kadar, bölgedeki kurum ve kuruluşların iş birliği kültürünü yansıtması açısından da çok önemli bir adım olmuştur. Proje hazırlığında Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yerel yönetim ayağında Meram Belediyesinin, proje ortaklığında Karatay Ziraat Odası Başkanlığı ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliğinin, merkezi yönetim ayağında ise KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının finansman desteği ile yer aldığı bu projeyi son derece önemsiyoruz. Bölge genelinde sebzecilik üretimi ve örtü altı tarım uygulamaları son zamanlarda hızla yaygınlaşıyor ve çok ciddi fide ihtiyacı mevcut. Bu proje; bölge ihtiyacının yine bölgede üretilerek karşılanması açısından önemli bir özelliğe sahip. Sahil bölgesinden gelen fidelerde 10-15 gün gibi bir adaptasyon süresi olmaktadır. Kurulan bu tesis ile hem bu 10-15 günlük zaman kaybını önlemiş olacağız hem de hastalıklardan arındırılmış kaliteli fide üretimini yerinde yapmış olacağız. Projenin oluşmasında emekleri olan Meram Kaymakamlığımıza, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve özellikle Meram Belediyemize, Karatay Ziraat Odamıza ve Konya Merkez Sebze Üreticileri Birliğimize çok teşekkür ediyorum, tesisin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Yaz sezonunda yaklaşık 10 milyon adet sebze fidesi üretimi gerçekleştirilecek tesiste üretimin olmadığı dönemde ise belediyeler ve özel kuruluşlar için park bahçelerde kullanılmak üzere peyzaj bitkileri üretimi yapılacak. Toplam 2 milyon liraya mal olan tesisin 1.5 milyon TL'si KOP İdaresi ödeneklerinden karşılandı. Meram Belediyesi tarafından tahsis edilen arazide kurulan tesis 3 bin 200 metrekarelik alana sahip. Ayrıca tesiste 150 metrekare depo ve idari bina yer alıyor.