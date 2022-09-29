“KOP ile Silajım Pakette” tesisi hizmete açıldı

Yerli makine alım desteğinin verildiği proje sayesinde hasadın hemen ardından tarlada yerinde paketlenecek kaba yem ile hem üreticiler kazanacak hem de hayvanlar besin değeri yüksek kaliteli yemlere kavuşacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından KOP Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde finansman desteği sağlanan, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “KOP ile Silajım Pakette Projesi” paketleme tesisi hizmet vermeye başladı.

Törende konuşan Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin Meram İlçesi özelinde Konya ve KOP Bölgesi için önemli bir geçim kaynağı olduğunu hatırlatarak küresel çapta etkisi hissedilen iklim değişikliklerine ek olarak stratejik tarımsal ürünlere ulaşmada yaşanan sıkıntılar nedeniyle KOP İdaresi tarafından verilen desteklerin bölge için çok değerli olduğunu söyledi.

“Desteklerimiz sorundan sebebe, sebepten çözüme kadar uzanıyor”

Beslenme ihtiyacının karşılanmasından istihdama katkı sağlayacak yeni iş sahalarının oluşturulmasına, tarımsal atıkların katma değere dönüştürülmesinden ihracat fırsatlarıyla ülke ekonomisine sağladığı katkılara kadar çok geniş bir alanı kapsayan tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin günümüzde ülkeler için en stratejik sektör haline geldiğine dikkat çeken KOP İdaresi Başkan Vekili Murat Karakoyunlu, Konya'nın hem bitkisel üretim alanında hem de hayvancılık sektöründe Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında geldiğini söyledi. Karakoyunlu, “KOP İdaresi olarak Bölge tarımının daha da geliştirilmesi ve üretimde katma değerin artırılması için bugüne kadar hayvancılık yatırımları da dahil birçok alt yapı yatırımına finansal destek verdik ve bu desteklerimiz inşallah önümüzdeki dönemde de artarak devam edecektir. Ülkemizde hayvancılığın en büyük problemlerinden bir tanesi hiç kuşkusuz kaliteli kaba yem açığıdır. Yağışı az olan bölgemizde küçükbaş hayvancılığın vazgeçilmezi olan mera alanlarının gittikçe zayıflaması ve ihtiyaca cevap verememesi, büyükbaş hayvancılıkta kullanılan kesif yemlerdeki ithal girdilerin fazla olması, üreticilerimizin kaliteli kaba yeme olan talebini daha da arttırmakta. Günümüzde karlı bir hayvancılık için girdi maliyetlerinin düşürülmesi zorunluluk arz etmektedir. Verdiğimiz hibe destekleri ile temin edilen yerli üretim silaj paketleme makinesi sayesinde üreticilerimiz daha ucuz ve daha kaliteli kaba yem temin edebilecekler. Öte yandan birlik ve kooperatif gibi üretici örgütlerinin makine parklarını zenginleştirerek, küçük aile işletmelerinin kendi imkanlarıyla temin edemeyecekleri büyük ve pahalı makinelere kolay ulaşımını sağlıyoruz” dedi.

Meram Süt Üreticileri Birliği Kaşınhanı tesislerinde gerçekleştirilen açılış törenine Meram Kaymakamı Ali Murat Kayhan, KOP İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Konya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İsa Kaplan, Meram Süt Üreticileri Birliği Başkanı Hasan İşler ile birlik üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.