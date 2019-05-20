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Köpeğe çarpmak istemeyen sürücünün motosikleti devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde köpeğe çarpmak istemeyen sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde köpeğe çarpmak istemeyen sürücünün kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Bozan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası bulunmayan motosikletle arkadaşı M.K. ile birlikte gezen B.Y. (17), önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolünü kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu B.Y. ile arkadaşı M.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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