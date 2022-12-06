Köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırdaki malzemeler yola düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan tırın dorsesindeki malzemeler yola saçıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Konya yolu Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 FC 0019 plakalı tır yol üzerinde seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için tır sürücüsü manevra yapınca araç zikzaklar çizmeye başladı. Bu sırada tırın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ani fren yaparak aracı durdurunca dorsedeki mobilya parçaları ve boya paketleri yola düştü. Bazı boya kutuların patlaması sonucu yola boyalar saçıldı. Olayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çevrede güvenlik önlemi almasın ardından yola düşen malzemeler tıra tekrardan yüklendi.