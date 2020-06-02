İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpeği ezmek istemeyen sürücü iki araca çarptı: 4 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin, aynı yöndeki işçi servisi ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin, aynı yöndeki işçi servisi ve otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 07.00 sıralarında M.S. idaresindeki 42 ACD 947 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirmesiyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan S.B. yönetimindeki 01 UV 029 plakalı otomobile ardından H.T. idaresindeki 42 YS 071 plakalı işçi servisine çarptı. Üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.