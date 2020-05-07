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Köpek inşaat halindeki binanın 6'ıncı katına çıkınca

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın son katına çıkan sokak köpeği, kendisini yakalayıp indirmeye çalışan işçilere zor anlar yaşattı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, inşaat halindeki binanın son katına çıkan sokak köpeği, kendisini yakalayıp indirmeye çalışan işçilere zor anlar yaşattı.


Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde inşaat halinde olan 6 katlı bir binaya bir sokak köpeği girdi. Köpek, binanın son katına çıkınca inşaattaki çalışanlar aşağıya indirebilmek için seferber oldu. Ancak, köpeği bir türlü yakalamayı başaramayan ve balkondan aşağıya düşme tehlikesi yaşayınca bırakan inşaat işçileri, belediye ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Bu esnada bir köpeğin binanın son katında olduğunu görerek yardım etmek isteyen bir hayvansever binaya girdi. Hayvansever, binanın son katında balkonun duvarı üzerinde bekleyen ve aşağıya bakan köpeği korkarak düşmeden yakalayabilmek için bir süre mücadele verdi. Hayvansever, ekmek uzattığı köpeği, yanına yaklaşıp severek ayağından tutarak yakalamayı başardı. Köpeği boynundan bağladığı iple aşağıya indiren ve binanın dışına çıkaran İsa Şahin, kendisinin de 4 köpek beslediğini vurgulayarak, yakalayabilmek için fazla uğraş vermediğini söyledi. Çevredeki vatandaşlar ile inşaat çalışanları da köpeği kurtaran hayvansevere yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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