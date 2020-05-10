İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köpek kavgasında baba ve oğlu öldüren zanlı tutuklandı

Konya’nın Çumra ilçesinde iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldüren şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

Konya'nın Çumra ilçesinde iki aile arasında köpek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldüren şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.


Olay, perşembe günü akşam 23.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi Aslım Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Z. (54) kendisi ile aynı isme sahip oğlu Mehmet Z.(18), komşuları Erol Fırat (58) ile oğlu Furkan Fırat (24) arasında köpek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu Erol Fırat olay yerinde, oğlu Furkan Fırat hastanede hayatını kaybetti. Kavgada olayın şüphelileri Mehmet Z. oğlu Mehmet Z., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkartılan Mehmet Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, oğlu Mehmet Z. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.