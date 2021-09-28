Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ahır içerisinde köpek saldırısına uğrayan yaşlı adam yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Avdancık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Göner (75) bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz bir köpeği kovalamak isteyince köpeğin saldırısına uğradı. Kaçtığı ahır içerisinde kapıyı kapatamayınca giren köpeğin saldırısına uğrayan yaşlı adam, el ve ayaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı yaşlı adam, burada yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Yaşlı adamın yakınları, olayın köpek saldırısı sonucu meydana geldiğini anlatırken, "Köpek, tavuklara saldırmış. Herhalde o da üzerine gitmiş, ondan sonra köpek onun üzerine saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Emmimi hastaneye getirdik. Köpek ahırın içinde kapalı ve jandarma bekliyoruz" diye konuştu.