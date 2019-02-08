‘KOP'ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık' lansman toplantısı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknokent tarafından yürütülen “KOP'ta Girişim Projesi Melek Yatırımcılık” lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Vali Cüneyit Orhan Toprak, yerli ve milli üretimde Türkiye'nin bugün de olduğu gibi, çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, baş döndürücü bir hareketlilik olduğunu ve Konya'da sanayide ciddi faaliyetlerin yürütüldüğüne söyledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, “Üniversiteler, olarak şehrimize hizmet etmeyi şiar edindik ve birinci gündem maddemiz olarak hep gündemimize koyuyoruz. Bu vesileyle KOP idaresi bizleri bir araya getirdi ve UNİKOP adı altında bir teşekkül oluşturdu. Başlangıçta 7 üniversiteydi, 8 oldu. Arkasından yeni kurulan üniversiteler eklendi ve nihayetinde bölge genişletilerek Kırıkkale, Nevşehir ve Kapadokya'da dahil edildi. 13 üniversite şu anda bölgenin kalkınması ve bilimsel anlamda gerekli katkıyı sağlamak için çalışmalar yapıyor ve bu manada da her türlü iş birliğini için çalışmalar yürütüyoruz. Uzun süredir biz, hem sanayicinin hem işadamlarının hem de yatırımcıların akademisyenlerle bir araya gelebilmeleri için de gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı da, “İdare olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altına girdiğimiz haziran ayından bu yana Bakanlığımızın da direktifleri ile söz konusu programa ayrı önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, 2018 yılında iki projenin uygulanmasına başlanılmış olup bunlardan birisi KOBİ'lere yönelik olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İnnopark ile iş birliği halinde yönetmekte olduğumuz KOBİ Mentörlük Sistemi projemiz, bir diğeri ise bugün lansman toplantısını gerçekleştirmekte olduğumuz KOP'ta Girişim Projesi'dir. Konya Teknokent ve Selçuk Üniversitesi iş birliğinde yürütmekte olduğumuz KOP'ta Girişim Projesi ile bölge illerimizde proje fikri olan girişimciler ile hali hazırda ürün geliştirmiş ve yatırımcı arayan, Start-Up'ların yatırımcı ile bulunmasına destek olmak amaçlanmaktadır. Proje kapsamında girişimcilik eğitimleri, potansiyel yatırımcılara melek yatırımcılık, stratejik yatırımcılık ve finansal yatırımcılık konularında eğitimler vermenin yanı sıra bölgesel melek yatırım ağı diğer bir deyişle ‘KOP Melek Yatırım Ağı' alt yapısı oluşturulacaktır” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından projeye ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıya Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Tahir Balevi, Konya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Birol Dağ, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı ve girişimci iş adamları katıldı.