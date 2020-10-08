Korona virüse yakalanan Milletvekili Yokuş sağlığına kavuştu

Bir süre önce test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla ailesiyle beraber korona virüse (Covid-19) yakalandığını yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyuran Yokuş, ardından ailesiyle evinde izole olarak tedavi görmeye başlamıştı. Yokuş, sosyal medya hesaplarından son yaptığı paylaşımında, ailece yaptırdıkları tetkiklerde test sonucunun negatife dönüştüğünü ifade etti.

Yeniden ailece sağlıklarına kavuştukları bilgisini paylaşan Yokuş, gerek telefonla arayarak, gerekse sosyal medya yoluyla "geçmiş olsun" dileğinde bulunan herkese teşekkür ederek, "Bundan tam 21 gün önce ailemle birlikte Covid-19 adı verilen pandemi sebebiyle tedavi gördük. Çok şükür ki ailecek son yaptırdığımız tetkiklerde negatif sonuç aldık. Çok şükür ki sağlığımıza tekrar kavuştuk. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Rabbimiz hasta olan tüm vatandaşlarımıza şifa versin, tüm insanlarımızı virüsten korusun. Ne olur dostlarım tedbiri elden bırakmayalım. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız" ifadelerine yer verdi.