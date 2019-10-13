Koroner bypass cerrahisinde endoskopik yöntem kısa sürede iyileştiriyor

Medicana Konya Hastanesi 4 aydır kullandığı endoskopik yöntemle bypass ameliyatı olan hastaları uzun iyileşme sürecine gerek kalmadan kısa sürede iyileştiriyor. Yeni yöntemle bacağa iki kesik açılarak damar endoskopik yöntemle alınıyor ve çıkartılan damar kalpteki tıkanan atardamarların yerine ekleniyor. Hastanın iyileşme süresinin kısalmasının yanında bu yöntem şeker hastalarında da rahatça kullanılabiliyor.

"Hastanın hastanede kalış süresi azalmakta"

Medicana Konya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Sarıgül, 4 aydır kullandıkları yöntemin şeker hastaları dahil birçok insanda konforu artırdığını söyledi. Yeni tedavinin faydalarına değinen Prof. Dr. Ali Sarıgül, "Hastanemizde koroner bypass cerrahisinde kullanılmakta olan damarları, özellikle bacaktan kullandığımız yapay damarları açık yöntemle değil endoskopik yöntem kullanılarak çıkartıyoruz. Bunun hem bize hem hastaya faydaları olmaktadır. Hastanın hastanede kalış süresi azalmakta, hastanın bacağının iyileşme süresi çabuklaşmakta ve böylece hastalar özellikle şeker hastalarının yarasının kapanma süresi gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Hastalarımızın konforları oldukça artmaktadır. Biz bu tedaviyi yaklaşık 4 aydır hastanemizde hastalarımıza uygulamaktayız. Hastalarımızın hastanede kalış süreleri kısalmış ve daha sonra hastaların bize dönüşleri de gayet mükemmel olmuştur" dedi.

"Şeker hastalarında sıkıntı yaşanmıyor"

Hastaların bacaklarında herhangi bir kesme olmadığını belirten Prof. Dr. Sarıgül, uzun süreli şeker hastalığına bağlı yaraların, akıntıların oluşması ve kilolu hastalarda yağ dokusunun ölümüyle karşılaşmadıklarını dile getirdi. Hastaların koroner arter hastalığına sahip olduğunu kaydeden Sarıgül, "Bir kısmı organın kanla dolması sorununu yaşamışlar. Bir kısmı da göğüs ağrısı şikayetiyle bize başvurup kardiyoloji tarafından tanı almış olan hastalar. Genellikle hastalar bypass olmak üzere gelirler. Bu hastalar için göğsünden ve kolundan arter grafiti bacağından da ven grafisi almaktayız. Bütün dünyada uygulanan yöntem de budur. Biz son zamanlarda bacaktan kesi yapmadan, hastaya herhangi bir yük getirmeden endoskopik olarak damarı çıkartma yöntemi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastaneye gelerek bypass tedavisi olan şeker hastası Hatice Akbaş, 4 defa anjiyo olduğunu 5. ameliyatta da açılmadığını ifade etti. Ameliyatın ardından çok fark olduğunu kaydeden Akbaş, boğazındaki asılmaların gittiğini ve rahatladığını sözlerine ekledi.

Bypass ameliyatı olan Abdullah Türker de, "Çarşamba günü kalp krizi riskine yakalandım. Ali Uçar beye geldim. 3 gün önce burada tedavi oldum. Ameliyat olduktan sonra 3 gün içinde ayağa kaldırdı. Göğüs ağrısı şikayetim oldu. Kalp ameliyatı 3 gün içinde ayağa kalkılabilecek bir şey değil normalde" diye konuştu.