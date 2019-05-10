KOS Başkanı Kütükcü güven tazeledi

Olağan Genel Kurulunda mevcut başkan Memiş Kütükcü, yeniden başkan seçildi.

KOS 16. Olağan Genel Kurulu, bölge sanayicilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil'in yaptığı genel kurulda, KOS'un yeni müteşebbis heyeti oluşturuldu. Müteşebbis heyetin oluşturulmasının ardından yapılan ilk müteşebbis heyet toplantısında ise mevcut başkan Memiş Kütükcü yeniden Konya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi. Buna göre KOS Müteşebbis Heyeti şu isimlerden oluştu: Cüneyit Orhan Toprak (Vali-Müteşebbis Heyet Başkanı), Memiş Kütükcü (Müteşebbis Heyet Başkan Vekili), Mehmet Kamil Sağlam (Üye), Mustafa Veli Tekelioğlu (Üye), Mehmet Ali Acar (Üye), Ahmet Furkan Kuşdemir (Üye), Hasan Eroğlu (Üye), İbrahim Özen (Üye), Mustafa Büyükegen (Üye), Muzaffer Hançerli (Üye), Necip Çimen (Üye), Bekir Aydoğan (Üye), Yusuf Genç (Üye), Ahmet Pekgönül (Üye), Muzaffer Çoban (Üye). KOS Yönetim Kurulu ise; Memiş Kütükcü, Mustafa Veli Tekelioğlu, İbrahim Özen, Mehmet Ali Acar, Mustafa Büyükeğen'den oluştu.

"4. kısımda tüm sanayiciler ruhsat süreçlerini tamamladı"

KOS'un şu anda 23 milyon metrekare büyüklükle Türkiye'nin 3.büyük OSB'si olduğunu kaydeden Kütükcü, 2013 yılının sonunda tahsise açılan ve 104 parselin tahsis edildiği 4. Kısım Genişleme Bölgesi'ndeki tüm sanayicilerin iskan ruhsatlarını alarak, ruhsat süreçlerini tamamladıklarını ifade etti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında ilk etabı tahsise açılan 5. kısım Genişleme Bölgesi ile ilgili de bilgi veren Kütükcü, “5. Kısım Genişleme Bölgemizle birlikte, şehrimize 4 milyon 600 bin metrekare sanayi parseli olmak üzere toplam 7 milyon metrekareden oluşan, yeni bir sanayi alanı kazandırmış olduk. 167 sanayi parseli oluşturduğumuz 5. kısımda, ilk etap tahsislerimizde şu ana kadar da 92 yatırımcımız yükümlülüklerini yerine getirerek, tahsis sürecini tamamladı. Bu ay itibariyle de, 5.kısım ikinci etap tahsisleri için başvurular alınmaya başlandı. İnşallah gelen başvurulara ve uygunluklarına göre yeni tahsisler gerçekleştirilecek. Öte yandan yine 5. kısmımızın devamında yer alan 6. Kısım Genişleme Bölgemizin yer seçimi sürecini de başlattık” şeklinde konuştu.

"Hedef Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli OSB'si olmak"

Genişleme çalışmalarının yanı sıra KOS'un sanayi alt ve üst yapısına önemli yatırımlar yaptıklarını anlatan Kütükcü, “Bölge sanayicilerimize verdiğimiz hizmeti ve yatırım avantajlarımızı artırmak amacıyla pek çok alanda yeni yatırımlar yaptık. Sadece son iki yılda elektrik-su-doğalgaz alt yapısı, mesleki eğitim, hava kargo ve geçici depolama, lojistik, otomatik sayaç okuma sistemi, yenilenebilir enerji, fiberoptik, MOBESE, itfaiye, inovasyon gibi alanlarda yaptığımız yatırımların tutarı 123 milyon lira. İnşallah bu yıl içerisinde yapacağımız yeni yatırımlarla birlikte, bu rakam çok daha yukarılara taşınacak. Hedefimiz, Türkiye'nin en büyük ve en nitelikli OSB'si olmak” ifadelerini kullandı.

Kütükcü, 1976 yılında imkansızlıklarla kurulan Konya OSB'nin bugün Türkiye'nin en gözde OSB'lerinden birisi haline geldiğini, bunda Konyalı sanayicilerin büyük katkısı olduğunu vurgulayarak, Konya sanayisinin ve KOS'un gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.