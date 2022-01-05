KOSKİ abone sayısı 1.1 milyona ulaştı

Türkiye'nin en geniş coğrafyasında, 42 bin kilometrekare alanda su ve kanalizasyon hizmeti veren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni abone olan 28 bin 628 kişiyle beraber 1 Ocak 2022 yılı itibariyle toplam 1 milyon 101 bin 649 aboneye ulaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 1 Nisan 2014 yılında yasalaşan 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yasası'nı en başarılı uygulayan su ve kanalizasyon idaresi unvanını koruyor. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 42 bin kilometrekare yüzölçümlü Konya'da, toplam 2 milyon 380 bin nüfusa kaliteli, sürdürülebilir ve sağlıklı su hizmeti veriyor. Su ve kanalizasyon hizmetini genele yaymak üzere faaliyetlerini aralıksız yürüten KOSKİ, yeni arıtma tesisleri, yeni su ve kanalizasyon şebekeleri ve yeni depo yapım çalışmalarının yanı sıra şehre, tarımsal amaçlı sulama göletleri ve hayvan içme suyu göletleri de kazandırıyor.

“1 yıl içerisinde KOSKİ abone sayısı 28 bin 628 kişi arttı”

Yaklaşık 8 yıldır yürürlükte olan 6360 Sayılı Yasa kapsamında en geniş coğrafyada, en kaliteli hizmeti sunmak için 7/24 görevini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ocak 2021 tarihi itibariyle 1 milyon 101 bin 649 abone sayısına ulaştı. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 73 bin 21 olan abone sayısını 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle 1 milyon 101 bin 649'a ulaştıran KOSKİ, 1 yıl içerisinde abonelerine 28 bin 628 kişiyi daha ekledi. Böylelikle Karatay, Meram ve Selçuklu'da abone sayısı 630 bin 464; diğer 28 ilçede ise toplam 471 bin 185 oldu.

“89 bin 101 abonenin sayacı bedelsiz olarak değiştirildi”

2021 yılında 89 bin 101 abonenin 10 yılını doldurmuş sayaçlarını bedelsiz olarak değiştiren KOSKİ, çeşitli sebeplerle kullanılamaz hale gelen 3 bin 868 sayacı sökerken, ilk kez abone olan 7 bin 568 kişinin evine de yeni sayaç taktı. Fazla sarfiyat dolayısıyla 384 adet sayacı değiştiren KOSKİ, 2021 yılında sayaç takma, sökme ve değiştirme kalemleri çerçevesinde toplam 123 bin 620 işlem yaptı.