KOSKİ Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçti

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığının geliştirmiş olduğu “Elektronik Belge Yönetim Sistemi”ne geçiş sürecini tamamlayan Konya'daki ilk kurumlardan biri oldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni sistemin mobil uygulaması sayesinde vatandaşların talebinin ve bürokratik işlemlerin hızlanacağını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2012 yılında turkiye.gov.tr adresi üzerinden hizmet veren e-Devlet Kapısı'ndaki ilk Büyükşehir olan Konya'nın, insanların hayatını kolaylaştıran e-Belediyecilik çalışmalarında örnek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün elektronik belge yönetiminde 2014 yılından bu yana kendi personelinin yazılımını kullandığını hatırlatan Başkan Altay, İçişleri Bakanlığı'nın e-Belediye kapsamında geliştirdiği, kısa adı EBYS olan “Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne geçiş sürecinin tamamlandığını kaydetti. Geçiş sürecine ilişkin adaptasyonun kısa sürede tamamlanması nedeniyle KOSKİ Genel Müdürü Ahmet Demir'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Altay, yeni sistemle kağıt, toner, fotokopi gibi kırtasiye masraflarının ve kurum içi - kurum dışı evrakların iletilmesiyle görevli personelin iş ve işleyişinden yakıt tasarrufuna kadar birçok avantajın sağlanacağının altını çizdi. Başkan Altay, “Mobil uygulama ile de EBYS'ye entegre olabilecek çok sayıda kamu kurumuna evrak iletiminin dijital ortamda sağlanmasıyla birlikte, hem evrak iletimi hızlanacak, hem araç kullanımı azalacak, hem de zamandan tasarruf sağlanmış olacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nde 2018 yılında kurum içinde gelen ve giden 22 bin, kurum dışından da 6 bin olmak üzere 30 bine yakın evrak işlem gördü. EBYS ile birlikte; işlem gören bütün evrakların posta gideri, kurumdan gönderilen araçlar ve bu araçlara ait emek, yakıt, zaman başta olmak üzere önemli başlıklarda tasarruf elde edilmiş olacak.