KOSKİ Hatunsaray Göleti'nde taşkın riskine karşı su tahliyesi yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Hatunsaray Göleti'nde oluşan afet riskini bertaraf etmeye dönük çalışmalarını sürdürüyor. Doluluk oranı artınca taşkın riski oluşan gölette Konya Büyükşehir Belediyesine ait 7 adet pompa, 4 jeneratör ve 1 ekskavatör ile günde 70 bin metreküp su tahliye ediliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Meram ilçesi Hatunsaray Mahallesinde sulama amaçlı kullanılan göletin taşkın oluşturma riskine karşı teyakkuza geçti. Bildirilen su kaçağının yapılan incelemeler neticesinde 20-30 litre/saniye olduğunun tespitinin ardından kaçağın artacağını öngören Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, göletin dip savağından suyun tahliyesine başladı.

42 yıllık göletin yüzde 90 oranında dolması risk oluşturdu

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mülga Toprak Su Teşkilatı tarafından tahmini 1980 yılında yapılan ve maksimum hacmi 3 milyon 144 bin metreküp olan gölün, 3 bin dekar sulama alanına sahip olduğu bildirildi. Mülga Köy Hizmetleri tarafından işletme ve bakım onarım sorumluğu Hatunsaray Sulama Kooperatifi'ne devredilen göletin kendi havzası ile beraber, Kayadibi Deresi'nden derivasyonla dolduğu belirtilen açıklamada, “Yaklaşık 10-15 yıldır bu derivasyon kanalı deforme olduğundan gölet sadece kendi havzası ile dolmaktadır. Önceki yıllarda kendi havzasından gelen su miktarı yetersiz olduğundan, doluluk oranı yüzde 50-60'larda kalmıştır. Bu yıl yağışların yüksek olmasından dolayı, kendi havzasından gelen sularla, yüzde 90'a yakın doluluk oranına ulaşmış, bu da taşkın riskini doğurmuştur” denildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerle müdahale etti

İlk olarak 11 Nisan Pazartesi günü mahalle muhtarlığı tarafından KOSKİ'ye bildirilen su kaçağı üzerinde göletin dip savağından suyun tahliyesine başlanıldığı ifade edilen açıklamada, “Ancak daha sonraki günlerde dip savaktan tahliye edilen suyun yanı sıra dip savak borusunun etrafından da borulamanın artarak devam ettiği gözlemlenmiş ve KOSKİ Genel Müdürlüğünce pompalarla tahliye edilmesine ivedilikle başlanmıştır. Göletin gövdesinin üzerine kurulan pompaların ikmalini yapmak için kullanılacak gölet servis yolunun bozulması ile alternatif yol Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca rehabilite edilerek gölete ulaşım sağlanmıştır” cümlelerine yer verildi.

Günlük 70 bin metreküp su tahliye ediliyor

Göletteki su seviyesinin giderek düşürüldüğü vurgulanan açıklamada, “Su seviyesinin düşmesi ile dip savak cebri borusunun etrafından gelen suda azalma tespit edilmiştir. Yalnız gövdenin altında bulunan dip savak borusunda meydana geldiği tahmin edilen arızanın gölet gövdesine ne kadar zarar verdiği anlaşılamamaktadır. Hali hazırda KOSKİ Genel Müdürlüğü'ne ait 6 adet pompa ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 1 adet pompa olmak üzere toplam 7 adet pompa, 4 jeneratör 1 ekskavatör ile günde 70 bin metreküp su tahliye edilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gölet gövdesi mansap tarafında oluşan borulanmanın memba tarafına ulaşmasının önüne geçip göletin gövdesinin yıkılarak afet riski ihtimalinin önlenmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.