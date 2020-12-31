KOSKİ kombine temizlik yapıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, 30-40 yıl önce inşa edilen kanalizasyon şebekelerini yüksek basınç ve yüksek vakum özelliğine sahip özel araçlarla tamamen temizliyor. Temizlik çalışması yapılan şebekelerin içi, kanal içi görüntüleme aracı ile görüntülenerek gerek temizliğinin tam yapılıp yapılmadığı; gerekse şebekenin ıslah gerektirip gerektirmediği inceleniyor. Merkez ve ilçelerde hizmet vermek üzere kullanılan kombine kanal açma araçları aynı zamanda kanalizasyon şebekelerinin rutin temizlik çalışmalarını da yapıyor. Yapılan temizlik sayesinde, şebekelerin arıza olmadan daha sıhhatli çalıştırılması, herhangi bir tıkanmaya meydan verilmemesi ve yağışlı havalarda yaşanan taşkın problemlerinin azaltılması sağlanıyor. Ayrıca, Konya'nın düz bir arazi üzerinde bulunması ve şebeke eğimlerinin az olmasından dolayı özellikle yaz aylarında oluşan kötü kokular da yapılan temizlik çalışmaları sayesinde azaltılıyor. Yağışlı havalarda cadde ve sokaklara biriken sulardan dolayı halkın mağdur olmaması için rögar temizliklerini üç ekiple, kombine türü kanal açma araçlarıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, yağmur suyu rögarlarının haznelerini temizledikten sonra bağlantı hatlarını da basınçlı suyla temizleyerek, varsa tıkanıklıkları gideriyor.

KOSKİ tarafından yapılan açıklamada, yağmur suyu rögarlarının akışkanlığını bozacak taş, kum, çakıl, plastik malzeme gibi şebekelerin tıkanmasına neden olabilecek katı atıkların rögarlara ve kanalizasyona atılmaması gerektiği bildirildi. Ayrıca, yağmur suyu rögarlarının ve kanalizasyon şebekesinin uzun ömürlü ve daha sıhhatli çalışması; taşkınlar, geri tepmeler gibi olumsuzluklardan dolayı meydana gelebilecek olası mağduriyetlerin minimize edilmesi için vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve ALO 185 ihbar hattına bilgi vermeleri büyük önem arz ettiği belirtildi.