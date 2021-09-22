KOSKİ'den Altınapa Baraj Gölü'nde geniş çaplı temizlik

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, en önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olan Altınapa Baraj Gölü'nde geniş çaplı bir temizlik başlattı. 5 gün boyunca sürecek temizlik çalışması sonunda elde edilecek atıklar, geri dönüşüme gönderilecek.

Şehrin alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak üzere 31 ilçenin tamamında 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak faaliyet gösteren KOSKİ Genel Müdürlüğü, sağlıklı, uzun ömürlü ve kesintisiz su hizmetini aralıksız sürdürüyor. Sağlıklı ve kaliteli su temini için arıtma tesislerindeki çalışmaların yanı sıra su kaynaklarını temiz tutma yükümlülüğünü de yerine getiren KOSKİ, Altınapa Baraj Gölü'nde özellikle hafta sonlarını balık tutmak için geçiren ailelerin ve sportif amaçlı amatör olta balıkçılığı yapan kişilerin meydana getirdikleri atıkları bertaraf etmeye başladı. Yaşanan kuraklık dolayısıyla suları çekilen Altınapa Baraj Gölü'nün kıyı şeritlerinde oluşan atıkların temizlenmesi için uzman bir ekiple temizlik çalışmalarını sürdüren KOSKİ, söz konusu çalışmayla çevre bilinci konusunda farkındalığı da hedefliyor. Konya'nın en önemli yüzeysel su kaynaklarından biri olan Altınapa Baraj Gölü'nde 25 kişilik temizlik ekibiyle 5 gün sürmesi planlanan çalışma sonunda elde edilecek atıklar, geri dönüşüme gönderilecek.