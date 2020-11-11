KOSKİ'den “Geleceğe nefes” kampanyasına 42 bin fidanla destek

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın “Geleceğe Nefes” sloganıyla başlattığı 83 milyon ağaç dikme kampanyasına, geçen yıl olduğu gibi bu sene de 42 bin fidanı toprakla buluşturarak katıldı.

İçeri Çumra Mahallesindeki Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Seçme Ağaçlandırma Sahasında düzenlenen fidan dikme programında konuşan KOSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanı Murat Erdoğan, “42 bin fidanımızı toprakla buluşturup memleketimizin bu köşesini de ormanlık bir alana çevirmeye çalışacağız inşallah. Memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanyada birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, “Yetişmiş bir ağacın kendi başına yıllık 100 kilogramın üzerinde oksijen ürettiği dikkate alındığında, 360 bin metrekarelik bir alanda geçen sene başlatılan, bu sene de devam ettireceğimiz ağaçlandırma faaliyetiyle inşallah sadece bugünler için değil, gelecek nesiller için de daha yaşanabilir bir çevre, daha yaşanabilir bir Çumra ve Konya'nın oluşması noktasında bir katkımızın olacağına inanıyoruz. Ağaçlandırma kampanyası için Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından saatler 11.11'i gösterdiğinde tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak 42 bin fidanı toprakla buluşturuldu. "Geleceğe Nefes" fidan dikim seferberliği kapsamında, Konya'da bugün 985 bin adet fidan toprakla buluştu.