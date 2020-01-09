KOSKİ'den hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim

Alınan kararla birlikte, aboneler için 1. kademe uygulaması, 0-15 metreküp yerine 0-20 metreküp olarak yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, genel kurulda alınan karar gereğince 02 Ocak 2020 tarihinden itibaren kademeli tarifeye geçildi. Kademeli tarifede hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzerinde olan aboneler, 1. Kademede 00 ile 15 metreküp tarifesi yerine 00 metreküp ile 20 metreküp su tarifesine göre ücret ödeyecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen abonelerin, e-devlet üzerinden alınacak vukuatlı nüfus kağıt örneği ile KOSKİ Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri birimine şahsen başvuru yapması veya musteri.hizmetleri@koski.gov.tr adresine belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Aboneler, bu uygulamadan müstakil sayaç takılı olması ve abonelik kaydının kendi üzerine olması şartı ile faydalanabilecek.