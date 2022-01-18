KOSKİ'den personele mobil saha iş emri yazılımı eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki arızalara müdahale hızını artırmak ve böylelikle vatandaş memnuniyetini sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl devreye aldığı “KOSKİ Mobil Saha İş Emri Yazılımının" gelişmiş sürümüyle ilgili personeline eğitim verdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, personelini daha donanımlı hale getirmek, iş ve işlemlerin gerçekleşme hızını artırmak amacıyla hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor. 6360 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanının genişlemesi ve yeni bağlanan mahallelerde, merkezdeki standartların sağlanması için teknolojiden faydalanan KOSKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için “KOSKİ Mobil Saha İş Emri Yazılımını" geliştirdi.

Personele yeni yazılım eğitimi verildi

İlçelerdeki arıza ekiplerinin iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve arızaya en kısa zamanda müdahale etmek amacıyla geçtiğimiz yıl devreye aldığı “KOSKİ Mobil Saha İş Emri Yazılımını" güncelleştiren KOSKİ, personele yazılımla ilgili eğitim verdi. KOSKİ İşletmeler Dairesi Başkanlığı Teknik İşler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği eğitim programında su, kanal ve elektrik arızalarında kullanılan yazılımla ilgili bilgiler aktarıldı.

Müdahale süresinin azaltılması hedefleniyor

Güncelleştirilen yazılım hakkında istişare ve geri bildirimlerin değerlendirmesi yapılan eğitimde, arızaya müdahalenin etkin yönetimi, arızaya müdahalede yol haritalarının yazılım ile belirlenmesi, arıza müdahale sürelerinin azaltılması, su kayıplarının azaltılması, vatandaş memnuniyetinin artması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve standart uygulamaların yaygınlaşması konuları ele alındı.

Verimli geçen eğitimde, uluslararası standartların üzerine çıkarılması amaçlanan yazılımla ilgili yeni değerlendirme toplantısının 3 ay içerisinde gerçekleşmesi kararlaştırıldı.