KOSKİ'den suda peşin alım indirimi

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, iş yeri ve inşaat abonelerinin 2021 yılı fiyat tarifelerinde düzenleme yapmayarak 2019 yılı fiyatlarından kullanmaya devam etmelerini kararlaştırdı. KOSKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “2021 yılında işyerlerimize destek olmak amacıyla, iş yeri ve inşaat abonelerimizin su fiyatlarında düzenleme yapılmayacaktır. 2020 yılında da Covid-19 salgını sebebiyle su fiyatlarında düzenleme yapılmadığı için bu abonelerimiz sularını 2019 yılı fiyatından kullanmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, diğer abonelik türlerinde 2021 yılı için suyun metreküpüne yıllık güncelleme yapılacağı, ancak suyu peşin alanların bu güncellemeden etkilenmeyeceği belirtildi. KOSKİ, 2021 yılında aylık veya altı aylık fiyat güncellemesi de yapmayacak.

Peşin su alan tüm abonelere yüzde 10 indirim

Ocak ayında 1 ay süreyle peşin su satışı uygulamasına devam edileceği belirtilen açıklamada, “Buna göre; 1 yıllık su tüketimini peşin alan iş yeri ve inşaat abonelerimiz 2019 yılı su fiyatından da yüzde 10 indirimli olarak su almış olacaklar. Ocak ayında peşin su alan diğer abone grupları ise, yapılan düzenlemeden etkilenmeden 2019 yılı su fiyatından peşin su almış olacaklar” denildi.

Ekonomik ömrünü dolduran 10 yıl ve üzeri sayaçlar Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak değiştirilecek. Böylece abonelerden sayaç ücreti alınmayarak katkı sağlanmış olacak. KOSKİ Genel Müdürlüğü, 2021 yılı itibariyle kademeli tarife uygulamasına da geçiş yapıyor. Böylece, mesken aboneliklerinde abone başına 15 metreküpe kadar normal tarifelerden su kullanımı sağlanacak. Hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzerinde olan aboneler için ise bu sınır 20 metreküp olacak.