Koyuna çarpmamak için manevra yaptı demir bariyerlere çarptı

Konya'nın Kulu ilçesinde yola çıkan koyunlara çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kulu ilçesi Meteoroloji Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Konya istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 CHL 543 plakalı volkswagen marka otomobil, sürücünün yola çıkan koyun sürüsüne çarpmamak için manevra yapması sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polisin yaptığı incelemenin ardından araç otoparka geçildi. Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.