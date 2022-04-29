Kozmetik ürünleri fabrikasında patlama ve yangın

Konya'da kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada alkol tankının patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi 416. sokakta bulunan bir kozmetik ürünleri fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada bulunan alkol tankı henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama sonucu çıkan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçti. Patlama sonucu fabrikadaki bazı parçaların yan fabrikanın bahçesine düştüğü görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.