İhlas Haber Ajansı

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KPSS'ye geç kalan öğrencilerin imdadına polis yetişti

Konya’da Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) geç kalan 4 aday, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.

Konya'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) geç kalan 4 aday, polis ekipleri tarafından sınava gireceği okula götürüldü.


Edinilen bilgiye göre, 2022-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek oturumu yapıldı. Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz günlerde sınava girecek adaylara uyarılarda bulunmuştu. Polis ekipleri, uyarılara rağmen şehir dışından gelen ve araçları arıza yapan 4 adayı sınava girecekleri okula zamanında yetiştirdi.

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