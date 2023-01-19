KSO Başkanı Büyükeğen, Bakan Bilgin'e Konya sanayisinin taleplerini iletti

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e Konyalı sanayicilerin sorunlarını ve taleplerini içeren bir rapor sundu. Başkan Büyükeğen, Bakan Bilgin'den Konyalı sanayicilerin sorunlarının çözümü için destek istedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e Konya sanayisi ile ilgili bilgiler veren KSO Başkanı Büyükeğen, Konya'nın üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan öncü şehirlerin başında geldiğinin altını çizdi. Başkan Büyükeğen ayrıca, Bakan Bilgin'e Konyalı sanayicilerin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, işletmelerde vardiyalı çalışma sisteminin teşvik edilmesi, asgari ücret desteği, sanayide yaşanan insan kaynağı problemlerinin çözülmesi gibi konulardaki taleplerini içeren bir rapor da sunarak destek istedi.

Bakan Bilgin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. KSO Başkanı Büyükeğen ve yönetim kuruluna yeni dönemde başarılar dileyen Bakan Bilgin, çalışma hayatına verdikleri desteklere devam edeceklerini vurguladı.

Konya Sanayi Odası'nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ziyaretine Başkan Yardımcısı Necip Çimen, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ali Arlı ve Ahmet Küçükbacak da katıldı.