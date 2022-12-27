KSO Başkanı Büyükeğen: “Konya, 2023 yılında da üretim ve ihracat diyecek”

Konya Sanayi Odası'nda, 2022 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Ali Semiz'in Başkanlığında yapılan Aralık ayı meclis toplantısında, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, 2022 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıl boyunca devam eden Rusya-Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkiler oluşturduğunu, enerji başta olmak üzere hemen her alanda yaşanan maliyet artışlarının kaçınılmaz olarak Konya sanayisini de etkilediğini aktaran Büyükeğen, 2023'ten umutlu olduklarını ifade ederek, üretim ve ihracat odaklı çalışmalara devam edeceklerinin altını çizdi.

“Konya, yeni bir ihracat rekoruna hazırlanıyor”

Büyükeğen konuşmasında, Konya'nın bu yılı yeni bir ihracat rekoru ile kapatacağının altını çizerek, “Konyalı sanayicilerimiz, her dönemde olduğu gibi bu yıl da üretim hayatımızı sürdürme, ihracatımızı geliştirme çabasında oldu, yeni fırsatların peşinden koştu. Şehrimizin ihracatı bu yılın ilk 11 ayında yüzde 9.6 artarak 2 milyar 970 milyon dolar seviyesine ulaştı. İnşallah Aralık ayı rakamlarının da açıklanmasıyla ihracatta yeni bir rekor kırmış olacağız. İhracatçı firma sayımız ise 3 bin 313'e ulaştı. Konya Organize Sanayi Bölgemizde ve şehrimizin muhtelif alanlarında konuşlanmış sanayi sitelerimize baktığımızda; hamdolsun, tüm zorluklara rağmen şehrimizin yatırım ve üretim iştahını koruduğunu memnuniyetle görüyoruz. Biz, ekonomideki tüm zorlukların üstesinden üretimle geleceğimize inanıyoruz. Zorluklar hep olacak, ancak biz ısrarla üretim diyeceğiz, ısrarla ihracat diyeceğiz. Direncimizi artırmaya, işletmelerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Büyükeğen, konuşmasının ardından meclis üyelerine odanın aylık faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi.