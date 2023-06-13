KSO Başkanı Büyükeğen: "Konya üretim ve ihracatla büyüyor"

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, iş adamlarıyla bir araya gelerek, Konya'nın üretim ve ihracatla büyüyen bir sanayi şehri olduğunu söyledi.

KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Konya Şubesi'nde iş adamları ile bir araya geldi. Konya sanayisi ve gelişimi hakkında bilgiler veren KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'nın üretim ve ihracatla büyüyen bir sanayi şehri olduğunun altını çizdi. Konya'nın sanayide yakaladığı başarıların gurur verici olduğunu vurgulayan Büyükeğen, bu başarının mimarı olan tüm sanayicilere ve çalışanlarına teşekkür etti. Büyükeğen, “Son 20 yılda ihracatımız 18 kat artarak 3.2 milyar doların üzerine çıktı. Bugün dünyanın 189 ülkesine ihracat yapan, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve sektöründe rekabetçiliği yüksek işletmeleri ile çok güçlü bir sanayi şehri haline geldik. Ayrıca kilogram başına ihracat tutarımızı da son 10 yılda yaklaşık iki kat artırarak 1.44 dolardan 2.83 dolara çıkarmayı başardık. İnşallah bu başarı ivmemizi şehir olarak hep birlikte daha yukarı taşımak için var gücümüzle, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Savunma ve havacılıkta kilogram başına ihracat 36 dolara yaklaştı"

Konya'nın dünyanın hemen her yeri ile ticaret yaptığını ifade eden Büyükeğen, Konya'nın ihracatında ilk sırada makine ve aksamları sektörünün geldiğini en fazla ihracat yapan ikinci sektörün ise otomotiv endüstrisi olduğunu belirtti. Konya'daki sektörlerin üretim yapısını da değerlendiren Büyükeğen, Konya'nın iddialı olduğu sektörlerden Savunma ve Havacılık Sanayi'nde kilogram başına ihracat değerinin 35.9 dolara ulaştığını bildirdi. Büyükeğen, Konya'dan en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin ise sırasıyla Rusya, Almanya, Irak, ABD ve İtalya olduğunu kaydetti.

"Yatırım teşvik belgelerinde lider, imalat sanayi"

Düzenlenen yatırım teşvik belgeleri ile ilgili de bilgiler veren Büyükeğen, düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin adet olarak da tutar olarak da imalat sanayi ağırlıklı olduğunu söyledi. Büyükeğen, “Bu yılın ilk 4 ayında Konyamız için 10 milyar 833 milyon liralık yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırım tutarının yüzde 75'ini imalat sanayi oluşturmaktadır. Yine adet olarak baktığımızda aynı dönemde düzenlenen 243 yatırım teşvik belgesinin yüzde 70'inin imalat sanayi yatırımlarına yönelik olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar da Konyamızın üretim odaklı büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

"Konya tam bir girişimci şehri"

GİV Konya Şube Başkanı Fatih Ceylan ise, Konya'nın sanayi kimliği ile öne çıktığını söyledi. Konya'nın üretimde zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu kaydeden Ceylan, “Sadece tek bir sektörde öne çıkan bir şehir olmadık. Konya, ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'de ilk 3 sırada yer alan bir şehir. Tek bir alanda değil, onlarca farklı sektörde, ülkemizin ürettiği ürünlerin tamamını üreten bir şehir olma özelliğine sahibiz. Onun için Konya tam bir girişimci şehri. Konya'nın bu azminin Türkiye'nin tamamına örnek olması gerekir. Biz de dernek olarak şehrimizin bu girişimcilik azmini devam ettirecek çalışmalara ağırlık veriyoruz. Bu yönde çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Toplantı soru-cevap bölümü ile devam etti. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, katılımcıların sorularını cevapladı.