KSO Başkanı Büyükeğen: “Konyamız çok daha güçlü bir sanayi şehri haline gelecek”

Sektörlerin sorunlarının, taleplerinin ve yapacağı çalışmaların değerlendirildiği toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya'yı iddialı bir üretim şehri haline getiren tüm sanayicilere ve KSO'nun meslek komitesi üyelerine teşekkür etti. Konya Sanayi Odası'nın yaptığı çalışmalar ile ilgili de meslek komitesi üyelerine bilgi veren Başkan Büyükeğen, yürüttükleri çalışmalara birlik ve beraberlik içinde devam edeceklerinin altını çizdi.

“25 ayrı raporu bakanlıklara ilettik, sorunların çözümünün takipçisiyiz”

Göreve geldikleri günden bu yana şehrin sanayi üretiminin gelişmesi ve sanayicilerin taleplerinin çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükeğen, son 7 ayda Konya sanayisinin talepleri ile ilgili 25 ayrı rapor hazırladıklarını, bu raporların bakanlıklar ve ilgili kurumlar ile paylaşılarak, takibinin yapıldığını söyledi. Konuşmasında, Konya sanayisini temsil eden KSO'nun meslek komitelerinin çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade eden Büyükeğen, “Bizim için meslek komitelerimizin çalışmaları çok değerli. Sektörlerin sorunlarını, taleplerini en iyi bilen meslek komitelerimizde görev alan sanayicilerimiz. Oda olarak bizler, meslek komitelerimizden gelen talepleri, sektörlerimiz adına mutlaka takip ediyor, sorunlarımızı çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı yeni dönemde de birlik ve beraberlik içinde yürütmeye devam edeceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat iştahı son derece yüksek olan Konyamız, inşallah çok daha güçlü bir sanayi şehri haline gelecek” şeklinde konuştu.

Başkan Büyükeğen, oda olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı iş gezileri, ihracat, eğitim, enerji verimliliği, Konya'nın ürettiği katma değerin daha da artırılması gibi başlıklarda yürüttükleri çalışmalara da aralıksız devam edeceklerini kaydetti.

“Konyalı sanayicilerin yardım elini deprem bölgesine ulaştırdık”

Konuşmasında deprem bölgesine yönelik yaptıkları çalışmalara da değinen Başkan Büyükeğen, yapılan yardım çalışmalarında en büyük destekçilerinin Konyalı sanayiciler olduğunu söyleyerek, destek veren tüm sanayicilere teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve ilçe belediyelerinin katkıları ile Hatay'a bin konteynerden oluşan Konteyner Kent kurduklarını ve burada yaşamın başladığını vurgulayan Büyükeğen, diğer yardım faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Yine Konya OSB'miz ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesine 200 konteynerden oluşan bir konteyner kent daha kurduk. Burada da yaşam başladı. Bölgenin ticari hayatına katkı sunmak için; Odamız, Büyükşehir Belediyemiz, Konya OSB'miz ve MÜSİAD Konya Şubemiz ile birlikte bölgeye 152 dükkandan oluşan Hatay Konya Bedestenini inşa ettik. Burada da hak sahiplerine ilk etap iş yerleri teslim edildi. Son olarak da, üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan El Verin Ev Yapalım kampanyasını şehrimizde başlattık. Tüm bu çalışmalarımızda, her zaman sanayicilerimizin kapısını çaldık. En büyük destekçimiz sanayicilerimiz oldu. Her bir sanayicimize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum.”

Büyükeğen, konuşmasının ardından komite üyeleri ile bir araya gelerek, sektörlere yönelik sorunları ve talepleri dinledi.