KSO Başkanı Kütükcü, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Böylece 2018 yılı hedefimiz olan 1.8 milyar doları aşmış olduk” dedi.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 2018 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Küresel ekonomide ve Türkiye'de yaşanan ekonomik zorlukları göğüsleyerek ihracat yapan tüm sanayi işletmelerini kutlayan Başkan Kütükcü, Üreten, istihdam sağlayan, ihracat yaparak ülkemize güç katan Konyalı firmalarımızı ve çalışanlarını kutluyorum. Bu firmalarımızın başarılarının, tüm firmalarımıza örnek olmasını diliyorum. 2018 yılında ihracatta tüm zamanların rekorunu kıran Konya'mız, inşallah 2019'da yeni başarı hikayelerine de imza atacaktır. Konya Sanayi Odası olarak 2018 yılında Konyamızın dış ticaretini katkı vermek amacıyla çok sayıda yurtdışı iş gezisi, fuar ziyaretleri, ikili iş görüşmesi gibi organizasyonlar yaptık. 2019 yılında da bu çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Ayrıca odamız bünyesinde kurulan İhracat Destek Ofisi ile firmalarımıza ihracatla ilgili etkin bir şekilde rehberlik etmeye devam edeceğiz. İhracat artık çok daha önemli. Onun için her sanayi tesisimizi, maksimum oranda ihracat yapar hale getirmemiz şart” şeklinde konuştu.

Türkiye, ortalamasının çok üzerinde performans

Kütükcü, 2018 yılında Konya'nın ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir performans sergilediğini aktararak, geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracatının yüzde 7.07 arttığını, buna karşılık Konya'daki artış oranının yüzde 15,24 ile Türkiye ortalamasının iki katından fazla gerçekleştiğini vurguladı.

Kütükcü, Konya'daki sektörlerin ihracatı ile ilgili şu bilgileri verdi: “2018 yılında Konya'da ihracatı yine makine ve aksamları sektörümüz göğüsledi. İhracatını yüzde 13 artıran makine ve aksamları sektörümüz geçtiğimiz yıl Konya'nın toplam ihracatının yüzde 23'ünü gerçekleştirdi. Makine ve aksamları sektörünün ardından otomotiv endüstrimiz ihracatımızda ikinci sırada gelirken, üçüncü sırada hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörümüz yer alıyor. Yine 2018 yılında Konya'da ihracatını en fazla artıran sektörlerimizden bir tanesi de, üzerinde yoğun olarak çalıştığımız Savunma ve Havacılık Sanayi oldu. Konya Savunma ve Havacılık Sanayimiz 2018'de yüzde 30 ihracat artışıyla, 50 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.”

Kütükcü'nün açıklamalarına göre Konya'nın 2018'de en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ise şu şekilde: Irak, Almanya, İtalya, Cezayir, Birleşik Devletler, Rusya, Polonya, Suudi Arabistan, Mısır, İran.