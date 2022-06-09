KSO Başkanı Kütükcü: “Konya, savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır”

Konya Sanayi Odası (KSO), savunma ve havacılık sanayinin önde gelen firmalarından Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ve Alp Havacılık'a iş gezisi düzenledi.

Ziyarette konuşan Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın tüm ana sanayi firmaları ile çalışma potansiyeline sahip olduğunu, bu potansiyel ile savunma sanayine daha fazla destek vermeye hazır olduklarını söyledi. KSO Yönetim Kurulu üyeleri ve KSO tarafından kurulan Bütünsel Güvenlik ve Sağlık Kümelenmesi (BÜSAT) üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen Eskişehir programının ilk durağı TEI oldu. Burada konuşan Başkan Kütükcü, Konya Sanayi Odası olarak savunma sanayi alanında yaptıkları çalışmalarla şehirde çok önemli bir farkındalık oluşturduklarını ve bu çalışmaların sektördeki Konyalı tedarikçi sayısını artırdığını vurguladı.

“Konya, tüm ana sanayi firmaları ile çalışma potansiyeline sahip”

Konyalı sanayicilerin TEI ve Alp Havacılık gibi sektördeki önemli firmalarla daha fazla çalışmasını istediklerinin altını çizen Kütükcü, “Pandemi öncesi dönemde Aselsan, FNSS, Roketsan ve MKE gibi ana sanayi firmalarına Konyalı sanayicilerimizin katılımı ile iş gezileri düzenlemiştik. Pandeminin etkisinin zayıflaması ile birlikte bu programlarımıza yeniden başladık ve Eskişehir'de bulunan TEI ile ALP Havacılık'ı ziyaret ediyoruz. Konya, savunma sanayinde Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında yer alıyor. Savunma sanayi ile çalışma disiplini şehrimizde oluşmuş durumda. Tüm ana sanayi firmaları ile birlikte çalışma potansiyeline sahibiz. TEI de, savunma sanayimizin medarı iftarı olan şirketlerimizden. Konyalı sanayicilerimizin de TEI ile daha fazla çalışmasını arzu ediyoruz. Bugün yapılacak görüşmelerin buna vesile olacağına inanıyorum” dedi.

“Dünyadaki her iki uçaktan biri TEI parçaları ile uçuyor”

Ziyarette gerçekleştirilen sunumda savunma sanayinin zorlu ve fedakârlık isteyen bir iş olduğu vurgulandı. TEI olarak son yıllarda yerlilik oranını artırmak için çalıştıklarını ifade eden yetkililer, TEI'nin bugün 3 binden fazla çalışana sahip olduğunu ve Dünyadaki her iki uçaktan birinin TEI parçaları ile uçtuğunu paylaştılar. Yan sanayi kullanım oranlarının yüzde 46'lara ulaşmış durumda olduğunu aktaran sunum sonrası yapılan görüşmelerde TEI ile çalışma potansiyeli olan firmaların belirlenip, eğitimler verilebileceği; sektörde akredite birer tedarikçi olmak için neler yapılabileceği hususlarında bilgi paylaşımı yapılabileceği değerlendirildi.

Yapılan konuşmaların ardından Konyalı sanayiciler, TEI teknik ekibi ile ikili iş görüşmeleri de yaptı. Konyalı sanayiciler daha sonra TEI'nin üretim tesislerini ve motor test alanını ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

“Alt yükleniciler ile uzun vadeli işler yapmak istiyoruz”

Konyalı sanayicilerin TEI'den sonraki durağı havacılık ve uzay sanayine özgü çalışmalar yapan ALP Havacılık oldu. ALP Havacılık ile ilgili bilgi veren Helikopter İş Merkezi Direktörü Mehmet Serkan Erten, şirketin 1998 yılında kurulduğunu ve bugün 1300'ün üzerinde çalışanı olduğunu söyledi. Yüzde 98 ihracat potansiyeline sahip olduklarını aktaran Erten, “Amerikan şirketlerinin yoğunlukla çalıştığı bir firmayız. Tüm talaşlı imalat ile birlikte özel proseslerin montaj hizmeti ve test hizmetini tek çatı altında yapabiliyoruz. Tasarım ve mühendislik faaliyetlerimizi kendi bünyemizde yürütüyoruz. Mevcut kaynaklarımızın yetmediği durumlarda alt yüklenici firmalar ile çalışıyoruz. Alt yüklenicilerimiz ile uzun vadeli, karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurarak, havacılık sanayinde sahip olduğumuz tecrübe ve bilgiyi alt yüklenici firmalarla paylaşarak güvenli bir alt yapıya sahip olunmasını hedefliyoruz” dedi.

Konyalı heyet bilgilendirme sunumunun ardından Alp Havacılık'ın üretim tesislerinde inceleme gezisinde bulunarak bilgi aldı. TEI ve Alp Havacılık teknik gezisi için Eskişehir'e giden Konyalı sanayiciler, Eskişehir Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Meclis Başkanı Süha Özbay ile de bir araya geldi. Düzenlenen gezilere KSO Başkan Yardımcısı M. Veli Tekelioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Faruk İyibildiren, Hıfsı Soydemir, Fatih Olgun, Veysel Yaman ve Muhammet Selman Eryılmaz ile BÜSAT üyesi sanayiciler katıldı.