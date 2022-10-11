KSO Başkanı Kütükcü: “Yeniden aday olmayacağım”

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Konya iş dünyasının ortak adayı olarak, yine iş dünyamızın büyük bir teveccühü ile 1 Haziran 2013 tarihinde seçildiğim Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini iki dönemdir büyük bir onur ile yürüttüm. Bu süreçte Konyalı sanayicilerimizin bize duyduğu güvene layık olmak için yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ve meslek komitesi üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Yaptığımız çalışmalarda, hayata geçirdiğimiz projelerde ve yatırımlarımızda yanımızda olan, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Konya Sanayi Odası üyelerimiz başta olmak üzere meslek komitesi üyelerimize, meclis üyelerimize, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Konya Ticaret Odamıza, Konya Ticaret Borsamıza, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD gibi Konya iş dünyamızı temsil eden tüm iş adamı derneklerimize, kurum ve kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 2013 ve 2018 yıllarında yapılan Konya Sanayi Odası seçimlerimizde de ifade ettiğim gibi, bu göreve iki dönem için talip olmuştum. Hamdolsun iki dönemimizde de devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarıya taşıma gayretinde olduk. Artık bizim için emaneti teslim etme vakti geldi. Bu vesile ile yeni dönemde Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan adayı olmayacağımı kamuoyuna saygıyla bildirir, odamızın 19 Kasım 2022'de yapılacak meslek komitesi ve meclis üyesi seçimlerinin camiamıza şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.